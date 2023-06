Und das sei ja nicht alles: "Die Inflation der Eurozone liegt in der Jahresrate bei 6,1 Prozent, die der Schweiz nur bei 2,2 Prozent. Der Leitzins der EZB ist jetzt bei 4,0 Prozent angekommen, der der Schweizer Nationalbank bei 1,5 Prozent. Und während die Verschuldung der Eurozone in Relation zum Bruttoinlandsprodukt bei 91,5 Prozent liegt, beträgt sie in der Schweiz gerade einmal 41 Prozent. Gute Argumente dafür, dass man sein Geld in der Schweiz als gut angelegt sehen könnte, aber der Performance-Vergleich spricht eine andere Sprache."



Während der EURO STOXX 50 seit dem Schlusskurs des Jahres 2022 15,8 Prozent und der DAX sogar 17,5 Prozent zugelegt hätten, komme der Swiss Market Index (kurz SMI) gerade einmal auf knapp über sechs Prozent. Was sei da los? Sei der SMI etwa 2022 so stark vorgelaufen, dass er deswegen jetzt in diesem Zeitraster ab der Jahreswende zurückfalle?



Der Chart auf Wochenbasis ab Anfang 2020 spreche für Gehrt jedoch eine andere Sprache: "Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Index notiert momentan gerade mal auf dem Niveau, das er vor dem "Corona-Crash" Anfang 2020 erreicht hatte. Damals notierte der DAX bei 13.800 Punkten, das mal zum Vergleich. Und während der DAX gerade neue Rekorde markierte, müsste der SMI momentan 14 Prozent zulegen, um sein Anfang 2022 bei knapp 13.000 Punkten markiertes Allzeithoch zu erreichen."



Doch wo liege das Problem? Für Gehrt liege die Ursache auf der Hand: "Richtig ist zwar, dass der SMI von der Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis her mit gut 22 deutlich teurer wäre als der DAX. Allerdings ist das kein Grund, den SMI zu meiden, denn das niedrigere KGV des DAX basiert auf der Übergewichtung der traditionell niedriger bewerteten Automobilaktien und den Versorger- und Finanztiteln, die zusammen mit der Autobranche das KGV des Index unnatürlich niedrig halten. Diese Underperformance hat einen anderen Grund: Die fixe Idee unter den US-Fonds, die Aktienmärkte der Eurozone deutlich überzugewichten. Denn der SMI bzw. die Schweiz gehören eben nicht zur Eurozone, deswegen floss das US-Kapital einfach an diesem Index vorbei."



"Dass da der Hund begraben liegt, sieht man, wenn man beispielsweise die Performance des SMI ab Anfang 2022 mit der des EURO STOXX 50 vergleichen würde. Da würde man sehen, dass der SMI bis Anfang Oktober 2022 besser dastand als der europäische Leitindex. Dann aber schossen DAX, CAC40 und die anderen Eurozone-Indizes nebst dem EURO STOXX 50 am SMI einfach vorbei. Würde man ein realistisches Bild suchen, wo der DAX oder der EURO STOXX 50 derzeit "hingehören" würden, könnte man mit Blick auf diese Stärke der fundamentalen Eckdaten der Schweiz im Vergleich zur Eurozone konstatieren: Auf Höhe des SMI oder sogar darunter. Was für den DAX hieße: In etwa in der Region um 14.500 Punkte oder tiefer." (19.06.2023/ac/a/m)







