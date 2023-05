Börsenplätze Swedish Orphan Biovitrum-Aktie:



Kurzprofil Swedish Orphan Biovitrum AB:



Swedish Orphan Biovitrum (ISIN: SE0000872095, WKN: A0LA5K, Ticker-Symbol: B6E, Nasdaq OTC-Symbol: BIOVF) ist eines der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen, mit innovativen Therapien für Patienten mit seltenen Erkrankungen. (10.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedish Orphan Biovitrum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) (ISIN: SE0000872095, WKN: A0LA5K, Ticker-Symbol: B6E, Nasdaq OTC-Symbol: BIOVF) unter die Lupe.Die Übernahme-Aktivitäten im Biotech-Sektor würden auf einem hohen Niveau verweilen. Auch zur Mitte der Handelswoche bahne sich ein weiterer Milliarden-Dollar-Deal an. Swedish Orphan Biovitrum wolle sich CTI BioPharma unter den Nagel reißen und sich damit ein Medikament zur Behandlung einer seltenen Blutkrebsform sichern.SOBI biete für das Biotech-Unternehmen 1,7 Mrd. Dollar oder umgerechnet 9,10 Dollar je Aktie. Ausgehend vom Schlusskurs am vorherigen Handelstag (Dienstag) entspreche dies einem Aufschlag von satten 89 Prozent. "Die Übernahme von CTI ist die jüngste in einer Reihe von transformativen Transaktionen, die SOBI durchgeführt hat, um sein führendes Geschäft im Bereich der seltenen Hämatologie aufzubauen", erkläre SOBI-CEO Guido Oelkers die geplante Transaktion.CTI BioPharma habe mit Vonjo (Pacritinib) ein zugelassenes Produkt zur Behandlung von Myelofibrose am US-Markt - hierbei handle es sich um eine seltene Blutkrebsform. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA habe dem Medikament am 28. Februar 2022 grünes Licht gegeben. In neun Monaten habe CTI BioPharma mit Vonjo knapp 54 Mio. Dollar umsetzen können.An der Börse komme die geplante Akquisition unter den Marktteilnehmern nicht gut an, die SOBI-Aktie verliere rund 15 Prozent an Wert. Denn 1,7 Mrd. Dollar seien für das schwedische Unternehmen, welches sich auf Seltene Medikamente spezialisiert habe, eine große Transaktion. SOBI selbst bringe nach dem Kursrückgang rund sechs Mrd. Euro auf die Börsenwaage.Der Biotech-Sektor bleibe mächtig in Bewegung. Interessierte Anleger sollten sich die Swedish Orphan Biovitrum-Aktie auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Gegenangebot für CTI BioPharma erscheine unwahrscheinlich, hier sollten Anleger entweder andienen oder direkt zu Handelszeiten der US-Börsen direkt über den Markt verkaufen. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link