SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

290,60 CHF +7,23% (13.07.2023, 16:02)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden. (13.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) unter die Lupe.Zahlreiche Lockdowns in Europa und vor allem in China hätten dafür gesorgt, dass die Geschäfte bei vielen Konsumgüterherstellern in der Pandemie eher schlecht gelaufen seien. Vor allem mit dem Fall der Corona-Beschränkungen in China habe sich das Blatt gewendet, davon profitiere insbesondere der Schweizer Uhrenkonzern Swatch Group.Die am Donnerstag publizierten Halbjahreszahlen seien brillant gewesen. In H1 sei der Umsatz um 11 Prozent auf 4,02 Mrd. CHF gesteigert worden. Der operative Gewinn habe dabei um 36 Prozent auf 686 Mio. CHF erhöht werden können. Die Nachrichten würden an der Börse gut ankommen, die Aktie lege aktuell knapp sechs Prozent zu.Nach Meinung von Boss Nick Hayek dürfte das zweite Halbjahr ebenfalls sehr gut laufen. Er bezeichne die Aussichten für das H2 als "ausgezeichnet". Starke Umsatzuwächse verzeichne weiterhin die "MoonSwatch".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie:L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:301,30 EUR +7,72% (13.07.2023, 16:17)