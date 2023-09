L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden. (07.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) unter die Lupe.Die Kooperation zwischen Swatch und dem Uhrenhersteller Omega und dem damit verbundenen Verkaufserfolg der "Moonswatch" Uhr wecke neue Begehrlichkeiten. Das erfolgreiche Konzept werde in Kürze mit der Luxusmarke Blancpain fortgesetzt.Blancpain sei eine Schweizer Uhrenmanufaktur im Kanton Waadt und sei im Jahr 1992 für 60 Millionen CHF von der Swatch Group übernommen worden. Blancpaint stehe für flache, klassische Modelle, sportliche Chronographen und Taucheruhren im sehr gehobenen Preissegment.Die "Moonswatch" verkaufe sich weiterhin wie warme Semmeln, laut Konzernangaben seien mehr als eine Million davon verkauft worden, dabei solle die Produktion weithin auf hohen Touren laufen. Am Samstag solle der Verkaufsstart der neuen Swatch Uhr in Zusammenarbeit mit Blancpain starten. Dabei dürfte Swatch an der Strategie festhalten, die Kooperationsuhren nach dem bekanntesten Modell der Luxusmarke auszurichten. Über die Preise lasse sich nur spekulieren, sollte es sich bei der Blancpainkollektion um eine automatische Uhr handeln, müsste diese deutlich teurer sein als die Quarzuhr von Moonwatch, diese koste ungefähr 260 Euro. Omega habe die bessere Marktdurchdringung und verfüge bei Verbrauchern über eine sehr hohe Akzeptanz. Dies sei bei der Marke Blancpaint nur eingeschränkt vorhanden, aus diesem Grund könnte die neue Uhrenkollektion für Swatch Group eher zu einem Flop werden.Die durchaus guten Verkaufszahlen der "Moonswatch" würden sich nicht im Aktienkurs der Swatch Group widerspiegeln. Seit Anfang des Jahres habe die Aktie etwa zehn Prozent nachgegeben und befinde sich weiterhin im Abwärtstrend. Maßgeblich verantwortlich hierfür dürfte der schwächelnde Hauptabsatzmarkt in China sein. Sollte der Titel bei 240 CHF keinen Boden finden, drohe ein weiterer Kursrutsch Richtung 220 CHF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: