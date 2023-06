Sustainable Investing erhalte jedoch ganz klar Unterstützung durch drei langfristige Faktoren. Erstens seien Nachhaltigkeitsaspekte - vor allem das Thema Klimawandel - für Unternehmen und damit auch Anleger zunehmend finanziell relevant. Der Erfolg bei der Einführung nachhaltiger Alternativen zu traditionellen, nicht nachhaltigen Produkten wirke sich auf Geschäftsabläufe und Endmärkte aus.



Das sei beispielsweise bei der Stromproduktion zu beobachten, dank des Wachstums im Bereich Erneuerbare Energien, aber auch in der Automobilindustrie und der Lebensmittelbranche. Tatsächlich wirke sich das Thema Nachhaltigkeit heute auf die eine oder andere Weise auf die meisten Branchen aus, während Anleger es vor zehn Jahren ignoriert haben dürften. Mittlerweile jedoch könne es nicht länger ignoriert werden.



Masja Zandbergen, Leiterin für die Integration von Nachhaltigkeit von Robeco, merke auch sehr deutlich, dass die Ansprüche und Erwartungen von Kunden und Gesellschaft an den Umgang der Finanzbranche mit Nachhaltigkeitsaspekten steigen würden. Der jüngste Global Climate Survey von Robeco habe nicht nur gezeigt, dass der Klimawandel für sieben von zehn institutionellen Investoren bereits ein zentrales Thema ihrer Anlagepolitik sei, sondern auch, dass für 66 Prozent der Befragten das Thema Biodiversität in den nächsten zwei Jahren ein wichtiger oder zentraler Faktor in ihrer Anlagepolitik sein werde (aktuell sei dies nur bei 48 Prozent der Befragten der Fall). Dies sei ein enormer Anstieg gegenüber den 16 Prozent, für die Biodiversität vor zwei Jahren ein bedeutender Aspekt gewesen sei, und gegenüber den 5 Prozent, für die sie von zentraler Bedeutung gewesen sei. Die Umsetzung dieser Schritte stehe noch ganz am Anfang. Doch es sei klar, dass die Kapitaleigner Druck auf ihre Asset Manager dahingehend ausüben würden, diese Aspekte in ihre Investitionsstrategien zu integrieren.



Und schließlich das bereits erwähnte kurzfristige Ärgernis, aber auch eine langfristig treibende Kraft: Die Regulierung. Die EU liefere das Vorbild, während Asien und Lateinamerika es ihr nachtun würden. Auch wenn die Gegnerschaft zu Sustainable Investing in einigen US-Bundesstaaten viel Aufmerksamkeit in den Medien errege, gehe die Gesetzgebung auf Bundesebene in Richtung Unterstützung für ESG.



Spätestens Ende dieses Jahres werde die US-Wertpapieraufsicht (SEC) ihre endgültigen Vorgaben hinsichtlich klimabezogener Angaben von Unternehmen erlassen. Ziel sei es, dass Anleger von den Unternehmen mehr Informationen über klimabezogene Risiken erhalten würden, die mit großer Wahrscheinlichkeit wesentliche Auswirkungen auf ihr Geschäft haben würden. Diese neuen Unternehmensangaben wären in den USA eine Premiere. Vor allem würden sie wahrscheinlich vorschreiben, dass Unternehmen in ihren Jahresabschlüssen über Treibhausgasemissionen und die Auswirkungen klimabezogener Risiken auf einzelne Posten berichten würden.



Somit komme es für die meisten institutionellen Investoren nicht mehr in Betracht, das Thema Nachhaltigkeit zu ignorieren oder nicht umzusetzen. Je nach dem, wo ihre Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit stünden, würden sie schrittweise wesentliche ESG-Aspekte in ihre Investments integrieren, ihre eigenen Sichtweisen in punkto Nachhaltigkeit umsetzen und nach Möglichkeiten suchen, um in Richtung tatsächlicher positiver Effekte voranzukommen.



Das Kundeninteresse sei weiterhin hoch. Selbst in diesen herausfordernden Zeiten bleibt das Thema Nachhaltigkeit bei fast allen unseren Kunden weit oben auf der Tagesordnung, so Masja Zandbergen, Leiterin für die Integration von Nachhaltigkeit von Robeco. Betrachte man einen kürzeren Zeitraum - das erste Quartal 2023 - hätten ESG-Strategien weltweit wieder besser abgeschnitten. Gleichzeitig lägen die Mittelzuflüsse nach wie vor über denen bei traditionellen Strategien. Bei Robeco sei der Anteil maßgeschneiderter Nachhaltigkeitsstrategien am gesamten verwalteten Vermögen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr von 20 auf 22 Prozent gestiegen. Noch größer sei der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2017 mit einem Anstieg um 6 Prozentpunkte.



Masja Zandbergen von Robeco beschäftige sich schon seit nunmehr 20 Jahren mit ESG-Integration und nachhaltigen Investments. In diesen zwei Jahrzehnten sei es immer wieder zu Phasen kurzfristiger Störungen gekommen - sie alle seien überwunden worden. Von daher sei ihre Überzeugung unvermindert stark: Sustainable Investing schwimme im Auf und Ab der Finanzmärkte und werde weiter fortbestehen. (06.06.2023/ac/a/m)







