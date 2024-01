Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Aussage politische Börsen haben kurze Beine trifft oft zu, da für die Bewegung von Kursen und Zinsen, die ökonomischen Realitäten der Unternehmen - also vor allem die Entwicklung der Gewinne - entscheidend sind, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Während die Auswirkungen der Pandemie keine wesentliche Rolle mehr spielen würden, würden Geld- und Geopolitik wohl auch im neuen Jahr 2024 immer wieder die Preisfindung an den Börsen beeinflussen. Angesichts der vielfach erwarteten Leitzinssenkungen dürfte die Geldpolitik stützend wirken. Geopolitische Entwicklungen hingegen könnten negativ wirken, etwa im Falle weiterer Eskalationen des Ukraine- oder Gaza-Konflikts. Allerdings bestehe auch die Möglichkeit besserer als der derzeit absehbaren Perspektiven. Dabei komme oft auch der Innenpolitik eine große Bedeutung zu: Über die Hälfte der Weltbevölkerung wird 2024 in mehr als 70 Wahlen - teils nicht freiheitlich - zur Wahlurne gebeten.Zunächst erfolge die Präsidentschaftswahl in Taiwan am 13. Januar, nach der ein neuer Kurs gegenüber China eingeschlagen werden könnte. Dabei sei eine stärkere Konfrontation denkbar, jedoch auch ein moderaterer Umgang mit der Regierung in Peking wäre möglich und könnte zumindest vorerst für die Entspannung eines weiteren potenziellen geopolitischen Konfliktherdes sorgen. Obwohl im Laufe des Jahres neben der Europawahl auch die Parlamentswahl in Indien und die Präsidentschaftswahl in Russland auf der Agenda stehen, dürfte die Präsidentschaftswahl in den USA international ein überragendes Interesse auf sich ziehen, denn die potenziellen Auswirkungen auf geopolitische Konflikte sowie innenpolitische Entscheidungen seien auch weltwirtschaftlich besonders wichtig. Derzeit könne der Wahlausgang in den USA kaum vorhergesagt werden. Sicher sei nur, dass sich vermeintliche Gewissheiten vor wichtigen Urnengängen und über deren Auswirkungen in den vergangenen Jahren nicht immer als treffsicher herausgestellt hätten. Beispiele seien die Wahl Donald Trumps als Präsident und die außerordentlich positive Aktienkursentwicklung danach oder die Entscheidung für den Brexit. Bei einem sehr starken Fokus auf im Vorfeld als negativ wahrgenommene politische Entwicklungen sei die Chance für positive Überraschungen gegeben. (02.01.2024/ac/a/m)