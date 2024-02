Wichtig sei auch die Frage, wie es weitergehe. Wohin könnte die Reise unter einer Trump-Regierung gehen? Die fiskalischen Spielräume in den USA würden wohl weiter ausgedehnt werden, um zusätzliche Anreize für die Wirtschaft zu schaffen. "Obwohl die Republikaner öffentlich den Anschein erwecken, den Staat verkleinern zu wollen, scheinen sie in Wirklichkeit wenig Lust auf Sparmaßnahmen zu haben", so Rosengren.



Es sei davon auszugehen, dass Trump seine Patriotenparade mit einer Reihe zusätzlicher Einfuhrzölle, einer aggressiven Außenpolitik und dem Ende der externen Finanzierung, beispielsweise der Ukraine, fortsetzen werde. Sollte er jedoch die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen, werde seine erste Maßnahme wahrscheinlich eine weitere Steuersenkung sein.



Die Risiken in den Beziehungen zwischen den USA und China würden an Bedeutung gewinnen, da sie mit einer konzertierten Verlagerung der Prioritäten des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinpings von der Wirtschaft hin zur Sicherheit zusammenfallen würden. Dies begünstige einen starken Dollar, insbesondere gegenüber Währungen von anfälligeren Nachbarn wie dem Mexikanischen Peso (wo Trump gegen die Einwanderung von der US-Südgrenze vorgehen werde) und lasse die ukrainischen Kredite gefährdet erscheinen.



Israel hingegen sei ein Nutznießer, da die Finanzierung und Unterstützung des Landes weiter verstärkt werde, was sich positiv auf die Kredit-Spreads auswirke. Allerdings werde die Wahl wahrscheinlich erst nach der Entscheidung über Trumps Kandidatur im März ein zentrales Thema für den Markt sein.



In Europa sei der erwartete Aufstieg der Rechtspopulisten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament weit weniger ein Grund zur Sorge für Anleger. Stattdessen sehe Rosengren den Kontinent als einen durch den soliden europäischen Rahmen abgesicherten Leuchtturm der Stabilität in einem Jahr großer Unsicherheit. Eine Koalition der Mitte werde die nächste Legislaturperiode prägen, während die Nationalisten erfahrungsgemäß nicht gut zusammenarbeiten würden. Dies dürfte trotz der externen Risiken durch den Ukraine-Konflikt und China den europäischen Spreads zugutekommen.



In den Schwellenländern würden die Wahlunsicherheiten die Volatilität an den Märkten und die Risikoprämien erhöhen. Chancen sehe Rosengren vor allem in Polen und Rumänien. In Polen werde die neue Regierungskoalition unter Donald Tusk ihre Position bei den Kommunalwahlen im Frühjahr wahrscheinlich weiter festigen. Ein Wahlsieg gehe zwar auf Kosten höherer Staatsausgaben, aber die Verringerung des Einflusses der konkurrierenden PiS-Partei auf lokaler Ebene stärke die Fähigkeit der Regierung, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, EU-Mittel zu sichern und Polens Attraktivität für ausländische Direktinvestitionen zu steigern. All dies dürfte den Aufwertungsdruck auf den Złoty verstärken. In Rumänien sollte die Wiederwahl der derzeitigen Regierung bei den Parlamentswahlen politische Kontinuität bedeuten. Weniger Unsicherheit und eine stabile Regierung würden sich positiv auf die rumänischen Kredit-Spreads auswirken.



Phasen anhaltender Volatilität würden Anlegern enorme Chancen bieten. Rosengren glaube, dass sich das aktuelle politische Umfeld gerade für Anleger eignet, die einen aktiven Ansatz verfolgen und geopolitische Risiken effektiv steuern könnten. (26.02.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Anleger sollten das Jahr 2024 mit seinen beispiellosen geopolitischen Risiken nicht unterschätzen. Denn welche Richtung die Demokratien weltweit einschlagen, wirkt sich direkt auf die Risikoprämien am Staatsanleihemarkt aus, so Malin Rosengren, Portfoliomanagerin für festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating bei RBC BlueBay Asset Management.Die vielen anstehenden Wahlen hätten erhebliche Auswirkungen auf die Finanzpolitik. Da die amtierenden Regierungen um die Gunst ihrer Wähler kämpfen würden, würden in Wahljahren die Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung oft zugunsten großzügigerer Ausgaben in den Hintergrund rücken. Dies komme zu einem Zeitpunkt, an dem antizyklische fiskalische Anpassungen weltweit dringend erforderlich seie, um die Schuldentragfähigkeit zu erhalten und den politischen Spielraum für künftige Konjunkturabschwünge zu schaffen. Es gehe also nicht nur um die fiskalischen Risiken vor den Wahlen, sondern auch um die Frage, was danach komme. Und wie könnten sich Anleger auf diesem unsicheren Terrain zurechtfinden?Im Vereinigten Königreich würden die Konservativen mit dem Wissen in die Herbstwahlen gehen, dass ihre Chancen auf Machterhalt ohne ein kühnes Manöver gering seien. Der Spielraum sei jedoch stark eingeschränkt. Die anhaltende Inflation hindere die Bank of England (BoE) daran, die Wirtschaft mit einer geldpolitischen Lockerung zu stützen. Gleichzeitig hätten das enttäuschende Wachstum und die hohe Verschuldung die fiskalischen Ungleichgewichte verschärft. Im Vorfeld der Wahlen seien sicherlich weitere finanzpolitische Maßnahmen geplant. Für den Haushalt im März würden spürbare Einkommensteuersenkungen erwartet.Vielleicht noch besorgniserregender sei jedoch, wohin sich die Steuerpolitik unter einer Labour-Regierung entwickeln werde. Finanzpolitische Zurückhaltung entspreche nicht gerade der Ideologie der Partei. Erhöhte fiskalische Risiken bis Jahresende würden Gelegenheiten für Leerverkäufe von Staatsanleihen in der Erwartung bieten, dass zusätzliche Risikoprämien in die Renditen eingepreist würden. Das längere Ende sei angesichts der Angebotsrisiken besonders anfällig.Vor diesem Hintergrund sei Vorsicht geboten: Der Markt könnte zu früh eine aggressive geldpolitische Lockerung erwarten. Rosengren halte den Handel mit steileren Kurven für wertvoll und gehe davon aus, dass der Markt eine höhere Laufzeitprämie einpreise, um dem anhaltenden Inflationsdruck und den umfangreichen fiskalischen Maßnahmen vor dem Hintergrund eines Rekord-Nettoangebots an Staatsanleihen (unter Berücksichtigung der quantitativen Straffung durch die FED) Rechnung zu tragen.