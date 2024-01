"Auch wenn wir eine geopolitische Eskalation in Asien nicht als Basisszenario sehen, darf man hier mögliche schwarze Schwäne nicht außer Acht lassen", sage Pantke. Portfolioseitig sei daher vor allem entscheidend, nicht alle sprichwörtlichen Eier in einen Korb zu legen. Denn, so Pantke weiter: "Geopolitische Risiken könnten 2024 eine größere Rolle spielen, als wir dies gewohnt sind. Eine breite Streuung über Ländergrenzen und Anlageklassen hinweg ist daher gerade vor dem Hintergrund der zahlreichen Richtungswahlen das Gebot der Stunde."



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bei mehr als zwei Wahlen im gleichen Kalenderjahr wird gern von einem Superwahljahr gesprochen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.2024 sei dann wohl ein Hyperwahljahr: Über 60 Länder würden dieses Jahr eine neue Regierung oder ein neues Parlament wählen. Darunter auch große und einflussreiche Nationen wie etwa die USA oder Indien. Nicht zu vergessen, die Europawahlen mit über 400 Mio. Wahlberechtigten. Mathias Pantke, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank: "Weltweit ist innerhalb nur eines Jahres etwa die Hälfte der Weltbevölkerung an die Urnen gerufen. Das birgt das Potenzial für gleichzeitige politische Richtungsänderungen rund um den Globus."Dabei gehe der Blick zunächst in die USA. Zwar scheinen die USA auf ein Soft-Landing zuzusteuern, doch der sich langsam abschwächende Arbeitsmarkt und die hohen Inflationsraten der vergangenen Jahre lasten auf Bidens Regierungsbilanz, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Daraus resultierende Unsicherheiten würden sich im Sommer sicher auch auf die Aktienmärkte auswirken und zwischenzeitlich die ein oder andere Schwankung nach sich ziehen.Weltweit seien Demokratien in den vergangenen Jahren auf dem Rückzug gewesen und 2024 dürfte nicht besser werden. Auch nicht in der größten Demokratie der Welt, Indien, die jetzt schon reich an ethnischen Konflikten sei. Aber auch in Taiwan könnten sich Drohpotenziale durch die anstehende Wahl verstärken. Dort würden sich die pro-chinesische Opposition und die anti-chinesische Regierungspartei zur Wahl stellen - beide mit Hinweis auf eine drohende militärische Eskalation seitens China.