Bislang sei die Marktdynamik für die Wertentwicklung an den Märkten wichtiger als Wahlergebnisse gewesen. Dennoch gebe es einige Muster, die sich aus vergangenen Urnengängen ableiten lassen würden. So habe etwa der US-Aktienmarkt seit den 1940ern immer positiv reagiert, wenn die Republikaner sowohl die Präsidentschaft als auch die Mehrheit im Kongress gewonnen hätten. Wenn sie nur den Präsidenten gestellt hätten, seien die Aktien gefallen. Investoren hätten es offenbar lieber, wenn ein demokratischer Präsident mit einem gespaltenen oder von der Gegenpartei dominierten Kongress regieren müsse, als wenn in einem solchen Fall die Republikaner das höchste Amt im Staat besetzen würden.



Zudem seien US-Aktien in US-Wahljahren meist etwas schwächer als im langfristigen Durchschnitt gewesen. Diversifikation und defensive Positionierung hätten sich in der Regel ausgezahlt. Insgesamt scheine es Investoren nicht so wichtig zu sein, wer die Wahl gewinne, aber sie mögen keine Unsicherheit und versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen. Vor allem nach besonders schwer prognostizierbaren Wahlen folge üblicherweise eine gute Aktienmarktperformance, weil dann die Unsicherheit ein Ende habe. Dies könnte vor allem gegen Ende des Jahres relevant werden.



Oft sei es sinnvoller gewesen, die Auswirkungen von Wahlen auf einzelne Sektoren und nicht auf die Gesamtwirtschaft zu betrachten. Schließlich gebe es innerhalb des Marktes immer Performanceunterschiede, unabhängig davon, ob er insgesamt steige oder falle. Beispielsweise hätten Investoren, die bei den US-Wahlen 2016 einen Sieg Clintons erwartet hätten, nach dem Sieg von Trump massenweise Small Caps und Finanzaktien gekauft. Sie seien offenbar davon ausgegangen, dass unter der "America-First-Administration" schnell Regulierungen aufgehoben, Steuern gesenkt und viel investiert werden würde.



Etwas Ähnliches könnte auch diesmal passieren. Wenn die Republikaner die Gelegenheit bekommen würden, Regulierungen und Gebührenkontrollen zu lockern, dürften Small Caps etwas aufholen. Auch regionale Banken und Finanzdienstleister für Privatkunden dürften dann profitieren. Elektrofahrzeuge und andere Sektoren, die vom IRA profitiert hätten, könnten hingegen unter einer erneuten Trump-Administration leiden; und das, obwohl ein großer Teil der Mittel aus dem IRA-Programm in republikanische oder Swing-Staaten fließe. Anders als bei vielen Wahlen zuvor unterliege auch der Verteidigungssektor diesmal gewissen Wahlrisiken, etwa weil mit einem Sieg Trumps die Unterstützung für die Ukraine deutlich heruntergefahren werden dürfte.



Kurz gesagt, zeige die Vergangenheit, dass die meisten Investoren dauerhaft wohl kaum Auswirkungen der Wahlen auf ihre Portfolios erleben dürften. Viele der extremeren Verschwörungstheorien über Stimmenkäufe und politisierte Zentralbanken würden sich ignorieren lassen. Dennoch dürften die Wahlen auf Sektor- und Staatenebene deutlich Spuren hinterlassen. Chancen würden sich vor allem ergeben, wenn sich bestehende Unsicherheiten vor den Wahlen auflösen würden - dann sollten Investoren für den "Run" gewappnet sein. (12.01.2024/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Umgerechnet auf das Welt-BIP werden in diesem Jahr die Vertreter von rund 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung an die Wahlurnen gerufen, so Niall O'Sullivan, Chief Investment Officer bei Neuberger Berman.Den Auftakt mache Taiwan. Hier dürften am Samstag rund 20 Millionen Wähler ihre Stimme bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgeben. Was das Superwahljahr für Wirtschaft und Investoren bedeuten könnte und in welchen Sektoren besonders mit Unsicherheiten zu rechnen seien, erläutere O'Sullivan.Die diesjährigen Wähler würden etwa die Hälfte des Welt-BIP repräsentieren: Bangladesch und Taiwan würden den Anfang machen. Die USA, Großbritannien und Ägypten würden das Superwahljahr abschließen. Dazwischen lägen Wahlen in Indien, der weltweit größten Demokratie, in Pakistan sowie in Südafrika, wo die seit Langem regierende Partei in einer schleichenden Krise stecke, und in Mexiko mit seinen komplexen Beziehungen zum Nachbarn im Norden. Gewählt werde zudem im Iran, das jetzt im Mittelpunkt der Spannungen im Nahen Osten stehe, in Südkorea, der ewigen Front des "neuen alten" Kalten Krieges, und im Europäischen Parlament, wo die Rechtspopulisten voraussichtlich viele Stimmen hinzugewinnen würden. Sogar in Russland und der Ukraine würden Wahlen stattfinden.