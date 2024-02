Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Mega-Party scheine nun der erste Kater einzusetzen. Nach einem zweiten Anlauf der psychologisch wichtigen 1.000-Dollar-Marke rausche die Super Micro Computer-Aktie am heutigen Freitag zweistellig in die Tiefe. Für Anleger seien jetzt diese Marken wichtig, um keine weitere böse Überraschung vor dem Wochenende zu erleben.Die Super Micro Computer-Aktie sei die vergangenen Wochen wie im Rausch gewesen und alleine am gestrigen Donnerstag nach den starken NVIDIA-Zahlen um über 33 Prozent in die Höhe geklettert. Profi-Anleger würden wissen, dass neben der Kursreaktion auch das Handelsvolumen entscheiden sei, um zu beurteilen, wo wichtige Preis-Levels lägen. Mit dem sogenannten Volumen-Profil könnten Anleger feststellen, wo besonders viel und wo eher wenig Kaufinteresse vorhanden gewesen sei."Im Chart klar zu erkennen ist, dass die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke mit einem Volumen-Peak versehen ist. Über diesem wichtigen Level, ist sehr wenige Handelsaktivität zu beobachten. Anleger sollten das auf dem Schirm haben, da einige Anleger beim Erreichen dieser Marke Gewinne einstreichen könnten" ("Der Aktionär" habe seinen "Aktionär"-Plus-Lesern bereits gestern auf diese sensible Konstellation hingewiesen).Das Bild zeige sich auch am NASDAQ 100 oder der NVIDIA-Aktie . Zur Markteröffnung sah die Lage noch solide aus, dann folgten Gewinnmitnahmen, die weiterhin anhalten, so Tim Temp von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link