Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hype um die KI-Aktien sei etwas verflogen. Neben Vorreiter NVIDIA notiere auch Super Micro Computer unter den Höchstkursen von Mitte des Jahres. In den letzten Tagen aber habe der Kurs des Serverherstellers wieder kräftiger zugelegt, sodass auch Charttechniker auf die Aktie aufmerksam werden dürften.Unabhängig von dem Potenzial, das die künstliche Intelligenz mit sich bringe, sei Super Micro aus technischer Sicht sehr spannend. Die Aktie habe in den vergangenen Wochen ein sogenanntes Doppeltief im Bereich von 213 Dollar ausgebildet und damit den Grundstein für eine neue Aufwärtsbewegung gelegt. Heute gelinge der Sprung über die 50-Tage-Linie, was einem weiteren Kaufsignal gleichkomme.Sollte der Ausbruch nachhaltig sein, warte bei 268 Dollar die nächste Hürde. Im Anschluss müsste die bei 286 Dollar gemeistert werden, um das Gap von Anfang August bei 311 Dollar schließen zu können. "The sky is the limit" heiße es bei Kursen oberhalb von 324 Dollar.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link