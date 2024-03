Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

899,00 EUR -8,58% (18.03.2024, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

979,95 USD -8,32% (18.03.2024, 16:59)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die New Yorker Börsen hätten am Freitag Verluste verzeichnet. Aktuell zeige sich zum Wochenstart aber wieder ein freundlicheres Bild. Auch bei der Aktie von Super Micro Computer hätten Anleger vergangene Woche Gewinne mitgenommen. Diese Marken müssten Anleger nun auf dem Schirm haben.Anleger müssten sich auf eine Vielzahl von Daten und wichtigen Nachrichten in dieser Woche einstellen. Im weiteren Wochenverlauf stünden die Zinsentscheide der Zentralbanken in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz auf der Agenda. Besonders im Fokus stehe die FED am Mittwochabend. Eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses gelte als ausgemachte Sache.Wichtiger für die Investoren sollten Hinweise auf den Zeitpunkt der seit langem erhofften Wende in der Geldpolitik sein. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA hätten Spekulationen auf eine mögliche erste Zinssenkung bereits vor der Juni-Sitzung abgekühlt.Bei Super Micro Computer sei weiterhin viel Bewegung vorhanden - in beide Richtungen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link