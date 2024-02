Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (15.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.George Wang sei der nächste Analyst, der nun deutlich mehr Potenzial für Super Micro Computer sehe. Sein Kursziel habe der Barclays-Analyst von 691 auf 961 USD angehoben. Der Spezialist für Rechenzentren und Cloud Computing gewinne Marktanteile und der Auftragsbestand lege zu, so Wang. Die Aktie sei immer noch ein Kauf.Zuletzt habe bereits Nehal Chokshi von Northland Securities sein Kursziel von 625 auf 925 USD erhöht. Auch er empfehle die Super Micro Computer-Aktie weiter zum Kauf.Zum Jahresbeginn habe sich das durchschnittliche Kursziel der 13 von Bloomberg befragten Analysten auf lediglich 360 USD belaufen, aktuell liege der Wert bei 652 USD, was einer Steigerung von 80% entspreche. Die Aktie indes habe seit Jahresbeginn 210% zugelegt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link