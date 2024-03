Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Handelsauftakt an der Wall Street habe es am Freitag nach einem weiteren starken Tag für die KI-Highflyer und Chip-Aktien ausgesehen. So hätten NVIDIA und Super Micro Computer zunächst einmal mehr neue Rekordhochs erreicht. Doch in der Folge sei den Bullen erstmals die Puste ausgegangen und es hätten deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt.Minus 5 Prozent bei NVIDIA, minus 2 Prozent bei Super Micro Computer und sogar minus 6 Prozent bei Broadcom nach den Zahlen am Vorabend hätten rund eine Stunde vor Handelsschluss in New York zu Buche gestanden. Alle drei Aktien hätten damit deutlich unter den Kursen am Nachmittag notiert. Ähnlich ergangen sei es vielen anderen Aktien aus dem Tech-Sektor allgemein und aus der Chipbranche im Speziellen.Völlig überraschend komme eine erste Verschnaufpause nach der Megarally natürlich nicht. Mit einem RSI-Wert von 86 gelte etwa NVIDIA inzwischen deutlich als überkauft. Auch bei Super Micro seien nach der Kursvervierfachung seit Jahresbeginn weitere Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Und die Zahlen von Broadcom hätten auch gezeigt, wie hoch die Erwartungen am Markt inzwischen seien - denn diese seien nicht schlecht gewesen, eine positive Überraschung sei mit der Prognose aber nicht gelungen. Zu wenig für die erfolgsverwöhnten KI-Anleger. WKN A2N6WP ) hätten zuletzt noch einmal mehr als verdeutlicht, dass die KI-Nachfrage ungebrochen hoch sei.Der deutliche Rücksetzer nach dem freundlichen Handelsstart möge Anleger verunsichern. Doch angesichts der riesigen Gewinne zuvor sei dieser zu verschmerzen. Die Euphorie rund um KI-Aktien sei im Markt weiter groß. NVIDIA, Super Micro Computer und Broadcom bleiben heiß - und Anleger setzen weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link