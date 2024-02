Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

773,20 EUR +13,97% (22.02.2024, 12:27)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

734,17 USD -6,78% (21.02.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (22.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Super Micro Computer - die Super-Aktie mache dort weiter, wo sie schon vor den NVIDIA-Zahlen begonnen habe: Sie performe den Billionen-Dollar-Riesen aus. Wenn NVIDIA 10 Prozent zulege, steige Super Micro um 15 Prozent. So sei es in den vergangenen Monaten häufig gewesen. So sei es after hours am Mittwoch gewesen. Und so sei es auch heute im regulären Handel in Deutschland. Bleibe die Frage: Wie weit könne die Aktie steigen?Das große Zittern habe ein Ende. NVIDIA habe mit Zahlen zum rückliegenden Quartal und Geschäftsjahr nicht enttäuscht. Auch beim Ausblick habe der Konzern überzeugt. Das Ergebnis: Freundliche Kommentare, enorme Nachfrage nach Aktien des Unternehmens. Ein fettes Kursplus. Auch bei Super Micro Computer. Die Aktie, seit April vergangenen Jahres Bestandteil des erfolgreichen "Aktionär"-Depot, liege vorbörslich 14,4 Prozent vorn, werde bei 840 Dollar gesehen. Ein Spiegelbild des deutschen Handels. Bei Tradegate stehe die Notiz bei 770 Euro, knapp 14 Prozent höher als am Vortag.Das Rennen um den Zieleinlauf bei 1.000 Dollar habe Super Micro Computer vor wenigen Tagen für sich entschieden. Und auch jetzt wieder die Nase vorn, trotz drastischer Korrektur in den zurückliegenden Tagen im Vorfeld der NVIDIA-Zahlen. Analysten sähen den Wert der Aktie dennoch weiterhin deutlich höher. Rosenblatt Securities zum Beispiel. Das Researchhaus sehe den fairen Wert je Aktie bei 1.300 US-Dollar. Zuvor habe sich bereits ein anderes Team gemeldet. BofA Securities hatte das Coverage von Super Micro Computer mit "kaufen" und einem Ziel von 1.040 Dollar gestartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: