Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Super Micro Computer sei super stark gelaufen. Doch seit einigen Tagen crashe die Aktie des US-KI-Profiteurs. Bleibe die Frage, die sich wohl alle stellen würden: Sei Super Micro Computer mittendrin im Super-Crash oder sei die Aktie vielmehr super billig?Die Entwicklung habe lange Monate einer Reise per Oneway-Ticket gegelichen. Kein Zurück, immer nur aufwärts. Innerhalb von zehn Monaten habe die Aktie von Super Micro Computer über 1.000% an Wert gewonnen. Auch wenn die Korrektur mittlerweile eine bearishe Phase eingeläutet habe - die Aktie notiere über 30% unter ihrem Höchststand - sollten Anleger nicht in Panik verfallen. Der vorherige Anstieg sei schlicht und ergreifend sehr heftig gewesen und habe nach einer Korrektur verlangt. Beziehe man die Fundamentaldaten ein, dann stelle man fest, dass Super Micro Computer am Ende tatsächlich eines sei: Nicht super billig mit einem KGV von über 30, aber auch keineswegs teuer angesichts eines Wachstums um 80%.Die Hoch-Vola-Phase der vergangenen Tage - Hoch bei 1.077,87 USD und Tief bei 692,50 USD - sei neben der Korrektur-Überfälligkeit auch und insbesondere auf die bevorstehende Veröffentlichung der NVIDIA-Zahlen zum zurückliegenden Quartal/Geschäftsjahr zurückzuführen. Der Markt warte gespannt auf Zahlen und Ausblick. Die Erwartungshaltung sei enorm. Und das kurzfristige Schicksal vieler Aktien, die im Zuge des KI-Booms sehr stark gefragt gewesen seien, hänge davon ab, ob NVIDIA die Erwartungen übertreffen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: