Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (26.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei Vola: 36 Prozent hoch an drei Tagen. Dann 36 Prozent runter innerhalb von nur zwei Tagen. Schließlich 33 Prozent hoch an einem Tag. Die Schwankungsfreude der Super Micro Computer-Aktie habe das Prädikat "supervolatil" mehr als verdient. So volatil sei nicht einmal das KI-Hype-Papier NVIDIA gewesen. Auch in anderer Hinsicht stelle Super Micro NVIDIA in den Schatten.Vorbei sei die Super-Vola-Woche: Nach heftigen Kursauf- und -abschlägen komme die Aktie von Super Micro Computer zu Beginn der neuen Woche etwas zur Ruhe. Sie bewege sich mit einem Prozent im Plus ungewohnt wenig. Zuletzt seien Bewegungen im zweistelligen Prozentbereich eher die Regel denn die Ausnahme gewesen. Bei aktiven Anlegern sei das Papier dabei besonders beliebt gewesen.Angaben von Cboe Global Markets zufolge hätten Investoren vorige Woche Optionen im Wert von über fünf Milliarden Dollar auf die Aktie von Super Micro gekauft. Und damit mehr als bei Tesla, das allerdings 13mal mehr auf die Börsenwaage bringe. Relativ betrachtet seien Optionen auf Super Micro beliebter gewesen als auf NVIDIA, wo Optionen im Wert von über 20 Milliarden gehandelt worden seien."Der Aktionär" hält nach mehreren Teilgewinnmitnahmen weiterhin am Bestand fest. Wer nicht investiert ist, nutzt Rücksetzer zum Einstieg, so Leon Müller. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link