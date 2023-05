Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

183,20 EUR +18,11% (25.05.2023, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

195,94 USD +16,90% (25.05.2023, 16:14)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Schon vor Donnerstag habe die Aktie des Server-Spezialisten Super Micro Computer einen starken Run hingelegt. Am Donnerstag setze sich diese Entwicklung mit einem Plus von aktuell 17% beeindruckend fort.Wie die weiteren Top-Performer des Tages im NASDAQ, werde auch die Super-Micro-Aktie beflügelt von dem am Vorabend veröffentlichten NVIDIA-Quartalsbericht. Der Chip-Hersteller habe dort u.a. von einer stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Anwendungen berichtet. Laut Aussage des Super-Micro-Managements sei ebenfalls eine enorme Nachfrage nach KI-Servern, bei denen der US-Konzern zu den führenden Anbietern gehöre, zu verzeichnen.Super Micro Computer baue, u.a. mit NVIDIA-Chips, energieeffiziente, seit neuestem auch flüssigkeitsgekühlte Serversysteme. Diese Kühlungstechnologie verkürze die Vorlaufzeit für eine komplette Installation, erhöhe die Leistung und führt zu niedrigeren Betriebskosten. Schätzungen zufolge könnte gegenüber luftgekühlten Datacentern der Strombedarf um 40% reduziert werden. Erst kürzlich habe das Management von mehreren neuen und großen Aufträgen berichtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: