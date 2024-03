NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

896,47 USD -1,59% (20.03.2024, 21:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Bei der Super Micro Computer-Aktie habe es einen deutlichen Rücksetzer gegeben. Der KI-Highflyer habe neue Produkte, aber auch eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Auch wenn das den Anteilseignern wegen der Verwässerung nicht so gut gefallen könne, sei es nach dem extremen Kursanstieg aus unternehmerischer Sicht genau richtig. Angesichts der starken Aussichten für Super Micro Computer biete das ermäßigte Kursniveau eine relativ gute Einstiegsgelegenheit, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2024)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:828,40 EUR -0,53% (20.03.2024, 22:26)