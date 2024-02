Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

977,20 EUR +4,83% (15.02.2024, 12:19)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.004,00 USD +14,02% (15.02.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Rally von Super Micro Computer werde immer irrer. Am Donnerstag habe die Aktie wieder zweistellig gewesen, habe um 14% auf 1.004 USD zugelegt. Nachbörslich sei der Kaufrausch der Anleger weitergegangen: Der Titel des Hardware-Spezialisten sei um 3% auf 1.032 USD geklettert.Seit Jahresbeginn sei Super Micro Computer 253% gestiegen, kaum eine Aktie könne da mithalten. Das 1.000-USD-Rennen gegen NVIDIA habe Super Micro Computer locker gewonnen - NVIDIA notiere aktuell bei 732,34 USD. Seit der Depotaufnahme habe Super Micro Computer 820% zugelegt und das in gerade einmal acht Monaten! Der KI-Boom versetze die Anleger in Ekstase.Kräftig Rückenwind habe die Aktie am Donnerstag von einer Studie der Bank of America erhalten. Die Analysten würden das Kursziel bei 1.040 USD sehen - damit sei die Bank of America mit Abstand am bullishsten für Super Micro Computer.Wie viel Power die Aktie kurzfristig habe, werde die Börse am Mittwoch sehen: Dann lege NVIDIA, das KI-Schwergewicht, seine Quartalszahlen vor, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.