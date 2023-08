Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

311,10 EUR +1,27% (07.08.2023, 17:36



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

341,82 USD +1,10% (07.08.2023, 17:23)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (07.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die beeindruckende Rally gehe weiter. Zu Beginn der neuen Woche überspringe die Super Micro Computer-Aktie zu US-Handelsstart die 350-Dollar-Hürde und erreiche ein neues Allzeithoch. Seit der Aufnahme ins AKTIONÄR-Depot Ende April habe sich der Kurs des Technologieunternehmens mehr als verdreifacht.Nach dem Rücksetzer Mitte vergangener Woche habe die Aktie bereits am Freitag knapp fünf Prozent zugelegt. Die Bullen würden auch am Montag am Ruder bleiben und die Super Micro Computer-Aktie zu Handelsbeginn in den USA mit einem Plus von rund vier Prozent erstmals über die Marke von 350 Dollar heben.Nachrichten vonseiten des Unternehmens, auf die der Kursanstieg am Montag zurückzuführen wäre, habe es nicht gegeben. Erst am Dienstag nach US-Handelsschluss werde Super Micro Computer seine Zahlen für das vierte Quartal des abweichenden Geschäftsjahres 2023 vorlegen.Die Super Micro Computer-Aktie markiere weiter ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Seit der Aufnahme in das AKTIONÄR-Depot am 18. April bei 105,65 Euro hätten sich die Papiere mehr als verdreifacht.Wer investiert ist, bleibt dabei, kann aber auch über erste Teilgewinnmitnahmen nachdenken, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link