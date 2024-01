Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



30.01.2024



495,67 USD +4,54% (29.01.2024, 22:00)



US86800U1043



A0MKJF



MS5



SMCI



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Super Micro Computer habe es wieder einmal geschafft, die Anleger positiv zu überraschen. Das KI-Unternehmen habe den Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 70 Prozent gesteigert, den Umsatz habe man sogar verdoppeln können. Die Super Micro Computer-Aktie sei am Montag nachbörslich zwischenzeitlich um zehn Prozent angesprungen und habe über 540 Dollar notiert.Der US-Konzern habe einen Quartalsgewinn von 5,59 Dollar pro Aktie gemeldet, die Analysten hätten lediglich mit 4,93 Dollar pro Aktie gerechnet. Damit liege der tatsächliche Gewinn der letzten drei Monate nicht nur über den Erwartungen, sondern auch weit über dem Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2022/23 habe Super Micro Computer "nur" 3,26 Dollar pro Aktie erwirtschaftet.Neben dem Gewinn sei auch der Umsatz rasant angestiegen. Während er im Vorjahresquartal noch 1,8 Mrd. Dollar betragen habe, sei man im abgelaufenen Quartal auf satte 3,67 Mrd. Dollar gekommen. Auch dieser Wert habe deutlich über den Expertenschätzungen von 3,06 Mrd. Dollar gelegen.Konzernchef Charles Liang erwarte, dass der KI-Boom noch eine Weile anhalte. Das Super im Firmennamen stehe offensichtlich für Superlative. Die Rally bei der KI-Aktie sei ungebrochen und dürfte angesichts der überragenden Zahlen auch in den nächsten Wochen weitergehen.DER AKTIONÄR hält in seinem Echtgeld-Depot weiterhin an der Position fest und lässt die Gewinne, die Position liegt mittlerweile rund 400 Prozent im Plus, laufen, so Michael Diertl. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link