NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

512,70 USD -0,05% (30.01.2024)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (31.01.2024/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von Barclays:George Wang, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) und erhöht das Kursziel.Das Unternehmen habe eine starke Umsatzprognose für die zweite Hälfte des Jahres 2024 abgegeben, die von einem verbesserten Angebot und einer starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz im Rack-Scale-Bereich angetrieben werde. Die Analysten hätten ihre Schätzungen erhöht und würden Supermicros Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund der Auftragslage und des Auftragsbestands weiterhin für konservativ halten.Die Analysten von Barclays stufen die Super Micro Computer-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein und heben das Kursziel von 396 auf 691 USD an. (Analyse vom 30.01.2024)Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:460,30 EUR -2,64% (31.01.2024, 08:55)