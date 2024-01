NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (31.01.2024/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Die Analysten von Northland Capital Markets raten in einer aktuellen Aktienanalyse kontinuierlich zum Kauf der Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) und erhöhen das Kursziel.Super Micro Computer habe die Ergebnisse für das Dezember-Quartal bekannt gegeben. Diese seien von einem besser als erwarteten Angebot und der Gewinnung neuer Kunden angetrieben worden. Gleichzeitig habe man eine implizite Prognose für das Juni-Quartal abgegeben, die 52% über dem Konsens liege. Die Analysten würden ihre Erwartungen für den gesamten adressierbaren Markt aktualisieren, um die Behauptung widerzuspiegeln, dass der KI-Markt um ein Vielfaches größer sein werde als der x86-Markt.Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Super Micro Computer-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein und heben das Kursziel von 450 auf 625 USD an. (Analyse vom 30.01.2024)Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:460,30 EUR -2,64% (31.01.2024, 08:55)