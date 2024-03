Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (21.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank habe die Wall Street am Mittwoch zu neuen Hochs geführt. Die FED habe den Leitzins zum fünften Mal in Folge und erwartungsgemäß unverändert belassen. Es habe aber Hinweise auf mögliche Zinssenkungen gegeben, was insbesondere Tech-Titel neuen Aufwind gegeben habe. Auch die Super Micro-Papiere hätten sich gefangen.Nach der starken Rally bei der Super Micro Computer-Aktie seien einige Anleger in den vergangenen Tagen bereit gewesen, Gewinne einzustreichen. Die Aktie habe zunächst zwar erneut die 1.200-Dollar-Marke getestet, sei aber knapp unter diesem Level abgewiesen worden und der Titel habe nach Süden abgedreht.Dann sei neuer Druck entstanden, der durch eine Ankündigung vom Unternehmen selbst verursacht worden sei. Am Dienstag sei der Kurs zeitweise um bis zu zehn Prozent abgesackt, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt habe. Super Micro habe nun zwei Millionen neue Aktien platziert zu einem Preis von 875 Dollar - damit habe der Preis unterhalb der gewünschten Spanne von 900 bis 1.000 Dollar gelegen.Durch den Abverkauf sei die Aktie unter die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke gefallen und notiere nun nahe dem Gap bei 910 Dollar. Ein weiterer Support für die Bullen stehe bei 812 Dollar bereit.Positiv sei auch, dass sich der RSI-Indikator durch die Konsolidierung wieder im normalen Bereich mit einem Wert von 50 befinde. Zuvor habe der Indikator weit im Überkauft-Bereich notiert.Gewinnmitnahmen seien üblich nach so einer starken Rally. Wichtig sei jetzt, wie die Anleger in den kommenden Tagen die Kapitalerhöhung verdauen würden. Der Rückenwind durch die FED wirkt bereits positiv, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 21.03.2024)