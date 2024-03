Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (20.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Meldung über die Kapitalerhöhung habe die Super Micro Computer-Aktie am Dienstag heftig unter Druck gesetzt - und auch am Mittwoch gehe es vorbörslich weiter abwärts. Die Aktie verliere drei Prozent auf 880 Dollar. Balsam für die Seele der Bullen: CJS Securities komme mit einem stark erhöhten Kursziel um die Ecke.Der Preis für die neuen Aktien sei laut einem Bericht von "Bloomberg" 875 Dollar gewesen. Damit nehme der Hersteller von hochwertiger Hardware 1,75 Mrd. Dollar an frischem Kapital ein.Der Erlös solle für den Kauf von Lagerbeständen, die Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie für andere Zwecke des Betriebskapitals verwendet werden, so das Unternehmen.Für Jonathan Tanwanteng von CJS Securities sei der Dip eine Top-Kaufchance. Tanwanteng habe sein Kursziel für Super Micro von 600 auf 1.350 Dollar erhöht.Gut möglich, dass es bei Super Micro kurzfristig volatil bleibe. Vorbei ist die Story des AKTIONÄR-Depotwerts (+675 Prozent) noch nicht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link