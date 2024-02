NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (12.02.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Die Analysten von Northland Capital Markets raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) und erhöhen das Kursziel von 625 auf 925 US-Dollar.Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) im Vergleich zu anderen generativen KI-Titeln deute auf langlebiges geistiges Eigentum hin, das in den letzten drei Jahren besser monetarisiert worden sei. Super Micros Marktanteil bei generativer KI von etwa 11% im Dezemberquartal und 10% in den letzten zwölf Monaten lasse "viel Raum für künftige Anteilsgewinne".Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Super Micro Computer-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 12.02.2024)