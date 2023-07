Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

228,00 EUR -2,98% (06.07.2023, 17:11)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

248,88 USD -2,40% (06.07.2023, 16:58)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (06.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Der AKTIONÄR-Depotwert Super Micro Computer nähere sich einem neuen Rekordhoch. Allein im Mai habe sich der Börsenwert des KI-Profiteurs mehr als verdoppelt. Eine Verschnaufpause sei absehbar gewesen. Inzwischen gehe es aber wieder steil nach oben.Die Super Micro Computer-Aktie habe nach ihrem Allzeithoch am 9. Juni bei einem Kurs von 270,18 Dollar erst einmal konsolidiert. Seit Ende Juni lege der Technologietitel aber wieder ordentlich zu. Für einen neuen Rekord würden nicht einmal mehr sechs Prozent fehlen.Dafür sorgen könnten zum einen starke Geschäftszahlen: Die Analysten würden für 2023 von einer Umsatzsteigerung von 30 Prozent zum Vorjahr auf 6,7 Milliarden Dollar ausgehen. Der Gewinn je Aktie solle sich mehr als verdoppeln und bei 10,98 Dollar liegen.Super Micro Computer sei Mitte April ins AKTIONÄR-Depot aufgenommen worden. Der Gewinn belaufe sich seitdem auf 122 Prozent. Aber auch wenn der Titel heiß gelaufen scheint: Das starke Wachstum und die hervorragende Positionierung in einem absoluten Trend-Markt lassen langfristig auf weiterhin steigende Kurse schließen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 270 Euro. (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link