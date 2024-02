Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (05.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Aktien von Unternehmen, die im Boom-Sektor Künstliche Intelligenz (KI) engagiert seien, würden am Montag erneut durch die Decke gehen. "Schuld" sei ein sehr positiver Kommentar von Goldman Sachs für NVIDIA. Die Aktie erklimme heute ein neues Rekordhoch. Noch stärker profitiere aber u.a. "Aktionär"-Depotwert Super Micro Computer.Die Aktie sei zeitweilig um mehr als 8% auf 626,39 USD nach oben gesprungen und damit ein neues Allzeithoch markiert. Die beiden "Aktionär"-Empfehlungen NVIDIA und Super Micro Computer würden mit starker Nachfrage nach ihren KI-Chips weiter aussichtsreich und haltenswert bleiben. Neukäufe würden sich erst nach einer Kursberuhigung anbieten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link