Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Rally bei Super Micro Computer sei nicht zu stoppen. Zu Wochenbeginn lege die Aktie rund 20% zu und sei damit auf ein neues Allzeithoch geklettert. Die am vergangenen Freitag nach Börsenschluss angekündigte Aufnahme in den S&P 500 sorge für neue Euphorie rund um den KI-Highflyer. Das bedeute, dass viele Fondsmanager bei Super Micro Computer zugreifen müssten, was den Kurs weiter befeuern dürfte. Umgesetzt werde die Aufnahme in den Index am 18. März im Rahmen des quartalsweisen Rebalancings vor Börseneröffnung.Derzeit deute ohnehin viel darauf hin, dass die KI-Rally an den Börsen noch nicht vorbei sei. NVIDIA habe mit seinen Zahlen auf ganzer Linie überzeugt, was für die Branche ein extrem wichtiges Zeichen sei. In der vergangenen Woche habe dann auch Dell mit guten Zahlen glänzen können und von einer starken Dynamik bei KI-optimierten Servern gesprochen - gerade für Super Micro Computer sei das ein weiteres positives Signal gewesen, dass das enorme Wachstum anhalten könnte.Im "Aktionär"-Depot habe die Super Micro Computer-Aktie inzwischen mehr als verneunfacht. Es scheine derzeit nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch die 1.000-Euro- respektive die 1.000%-Plus-Marke durchbrochen würden. Investierte Anleger sollten die Gewinne einfach laufen lassen und den Bullen weiter reiten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Dell, Super Micro Computer.Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link