Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

888,00 EUR +8,24% (15.02.2024, 17:18)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

942,46 USD +7,03% (15.02.2024, 17:04)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (15.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Neuer Tag, wieder Kursgewinne bei Super Micro Computer. Zum Handelsstart in den USA lege die Aktie des Hardware-Spezialisten zwischenzeitlich 10% auf 970 USD zu. Für Rückenwind sorge eine Studie von BofA Securities, in der die Analysten ein Kursziel ausgerufen hätten, das man eine neue Dimension nennen könne.BofA Securities habe die Coverage von Super Micro Computer mit "kaufen" begonnen und nenne als Kursziel 1.040 USD. Das liege meilenweit über dem, was die Analysten aktuell für die Aktie erwarten würden: Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich auf 681,38 USD.Seit Jahresbeginn habe die Aktie von Super Micro Computer nun 230% zugelegt. Die Performance seit Aufnahme ins "Aktionär"-Depot: 730% - und das in gerade einmal acht Monaten. Damit habe sich Super Micro Computer als klare bessere Wahl als NVIDIA erwiesen - die Aktie des Chip-Giganten liegt seit dem Tag der Depotaufnahme von Super Micro Computer lediglich 170% im Plus, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link