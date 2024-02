Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

865,20 EUR -4,19% (23.02.2024, 11:19)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

975,52 USD +32,87% (22.02.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem Tagesgewinn von über 30 Prozent: Die Aktie von Super Micro Computer habe gestern die psychologisch wichtige Marke von 1.000 Dollar nach dem kurzen und scharfen Rücksetzer direkt noch einmal angesteuert - und auch kurz übertroffen. Nun werde es spannend, ob der Titel das bisherige Rekordhoch 1.077,87 Dollar auch noch überwinden könne oder ob die Investoren doch wieder Gewinne vom Tisch nähmen.Super Micro Computer bleibe der Überflieger. Im Vorfeld der NVIDIA-Zahlen sei die Aktie nach einer imposanten Rally zwar kurz in die Knie gegangen. Der Aktienkurs sei vom Hoch bei 1.077,87 Dollar auf 692,50 Dollar gesunken. Am Tag nach den NVIDIA-Zahlen habe die Aktie in der Spitze wieder um 35 Prozent auf 1.003,50 Dollar angezogen - und sich am Ende 975,52 Dollar aus dem Handel verabschiedet.Der Konzern spiele eine zentrale Rolle beim Übergang zu höherer Rechenleistung im Rahmen der GenAI-Renaissance. Über die jüngste Entwicklung sei an dieser Stelle zuletzt eingehend berichtet worden. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang: "Der Aktionär" sei bereits frühzeitig auf den KI-Highflyer aufmerksam geworden. Die Aktie sei schon im April 2023 ins "Aktionär" Depot gekauft worden.Ein Ende der Fahnenstange scheine angesichts des enormen Momentums noch nicht in Sicht - zumindest kurzfristig. Analysten sähen den Wert der Aktie allerdings deutlich tiefer. Im Schnitt liege das Kursziel bei 721,38 Dollar. Der eine oder andere Experte dürfte hier vermutlich seine Schätzungen aber noch einmal überarbeiten.Fakt ist: "Der Aktionär" war frühzeitig dabei, hat erste Teilgewinne eingestrichen und plant, den Bullen im Idealfall noch eine Weile weiter zu reiten - und bleibt daher mit seinen 15 Stücken im Depot vorerst weiter dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link