Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

297,50 EUR +1,78% (09.01.2024, 15:37)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

320,28 USD +9,64% (08.01.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Einer der absoluten Top-Performer des Jahres 2023 sei zweifellos die Super Micro Computer-Aktie gewesen, die um rund 250% zugelegt habe. Am Montag habe sie erneut kräftig steigen können und stehe damit kurz vor einem Kaufsignal.Erst Mitte Dezember sei die Aktie über die Abwärtstrendlinie, welche sich über das Hoch vom 7. August (357,00 USD) und dem Hoch vom 10. Oktober (317,50 USD) erstrecke, ausgebrochen. Nach einem kurzen Abstecher auf 327,50 USD habe sie noch einmal zurückgesetzt und am vergangenen Dienstag die Trendlinie bei 276,40 USD sowie den GD50 bei 274,06 USD erfolgreich getestet. Seitdem sei die Aktie um rund 15% gestiegen und stehe kurz davor, das Dezember-Hoch bei 327,55 USD zu durchbrechen.Sollte der Ausbruch gelingen, wäre das erste Kursziel das Hoch vom 7. August 2023 bei 357,00 USD, was gleichzeitig dem 161,8%-Fibonacci-Retracement entspreche. Danach dürfte sich der Kurs der Super Micro Computer-Aktie auf dem Weg zum 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 410,68 USD machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: