Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.075,50 EUR +0,42% (13.03.2024, 18:13)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.179,00 USD +1,38% (13.03.2024, 18:01)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch am Anfang des Jahres seien Kursziele von 1.000 Dollar und mehr bei Super Micro Computer reinste Utopie gewesen. Nicht einmal drei Monate später seien sie die Norm. Am Mittwoch habe mit der Bank of America das nächste Analysehaus sein Kursziel nach oben geschraubt und betont, dass Super Micro Computer im Bereich Künstliche Intelligenz noch Raum für Wachstum habe.Analyst Ruplu Bhattacharya habe sein Kursziel um 240 Dollar auf 1.280 US-Dollar erhöht, was nun einem Aufwärtspotenzial von etwa zehn Prozent entspreche. Bhattacharya habe auch seine Kaufempfehlung bekräftigt.Es gebe mehrere einzigartige Fähigkeiten, die Super Micro einen Vorteil verschaffen würden, darunter seine modulare Architektur, die es ermögliche, neue Technologien schnell an Kunden weiterzugeben. Ein weiterer Pluspunkt sei die Verbindung von Super Micro mit dem KI-Liebling NVIDIA sowie anderen bekannten Chip-Herstellern wie Intel ( ISIN US4581401001 WKN 855681 ) und AMD ( ISIN US0079031078 WKN 863186 ).Super Micros Umsatzwachstum werde ebenfalls stark bleiben, so Bhattacharya. Dieses werde durch die Nachfrage nach Servern getrieben, da Kunden Zugang zu KI, Big-Data-Analyse und rechenintensiver Grafik möchten.Zwar habe die Aktie von Super Micro Computer am Freitag und Montag kurz durchgeschnauft, doch schon am Dienstag hätten sich die Bullen zurückgemeldet und für ein Plus von mehr als sieben Prozent gesorgt. Der Aufwärtstrend ist ungebrochen und das Papier wird am Mittwoch vom neuen Kursziel der Bank of America gestützt, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link