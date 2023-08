Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Aktie von Super Micro Computer habe am Dienstagabend nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der Spitze bis zu 17 Prozent verloren, bevor sich die Anleger etwas vom Prognose-Shock erholt hätten. Zuletzt habe das nachbörsliche Minus bei 9,7 Prozent gelegen.Die Ergebnisse für Q4/23 (bis Ende Juni) hätten noch gut ausgesehen: Super Micro habe einen Gewinn von 3,51 Dollar vermeldet, was einer Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche und deutlich über den Analystenschätzungen von 2,91 Dollar gelegen habe. Darüber hinaus sei der Umsatz um 32 Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar geklettert und habe ebenfalls die Prognose der Wall Street von 1,98 Milliarden Dollar übertroffen.Die Prognose für das neue Geschäftsjahr könne die Schätzungen allerdings nicht derart wegfegen. Für das Geschäftsjahr 2024 (bis Ende Juni 2024) prognostiziere das Management einen Umsatz zwischen 9,5 und 10,5 Milliarden Dollar. Die Mitte dieser Spanne liege dabei etwas über der Konsensschätzung der Analysten von 9,88 Milliarden Dollar und würde ein Wachstum von 40 Prozent bedeuten. Nach den Überraschungen der vergangenen Quartale und aufgrund des anhaltenden KI-Hypes hätten sich Anleger aber wohl eine kräftigere Wachstumsbeschleunigung gegenüber den 37 Prozent aus dem Vorjahr erhofft.Da könnten auch die positiven Aussagen des CEO Charles Liang nicht helfen, der auf das Rekordniveau an Aufträgen für die Produktlinien der neuen Generation, insbesondere für KI-Anwendungen hingewiesen habe. "Wir haben mehrere neue und große Design-Aufträge erhalten und setzen einige der weltweit führenden GPU-Cluster ein", so Liang laut Pressemitteilung.Die schwache Prognose gebe nach dem heißen Run der Aktie den Anlegern aber einen guten Grund für Gewinnmitnahmen. Um sich gegen eine zu starke Konsolidierungsbewegung abzusichern, sollte der Stopp auf 240 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link