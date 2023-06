Aktien der Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

227,00 EUR +0,27% (14.06.2023, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

244,24 USD -5,57% (13.06.2023)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Server-Spezialist aus Kalifornien schieße seit Wochen wie eine Rakete nach oben und könnte bald weitere Allzeithochs erreichen. Nachdem Super Micro Computer es geschafft habe, aus einem Aufwärtstrendkanal nach oben auszubrechen, habe die Aktie anschließend gleich zwei Widerstände hinter sich gelassen und peile nun das nächste Ziel an.Super Micro Computer sende ein klares Zeichen der Stärke. Im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung zwischen April und Juni habe die Aktie den Sprung über die 161,8%-Fibonacci-Erweiterungslinie bei 168,32 Dollar und die 200%-Fibonacci-Erweiterungslinie bei 199,42 Dollar gemeistert. Diese Rally sei durch Investitionen in die KI-Infrastruktur sowie durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Intel, AMD und NVIDIA ermöglicht worden.Zwei Indikatoren würden nun Hoffnung auf weiter steigende Kurse machen. Zum einen gebe der Supertrend-Indikator grünes Licht. Zum anderen zeige der ADX mit einem Wert von 58 einen überaus starken Trend an.Das nächste Ziel liege nun an der 300%-Fibonacci-Linie bei 280,83 Dollar. Dies entspreche einem Kurspotenzial von gut 15 Prozent.Anleger bleiben an Bord, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: