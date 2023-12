Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Satte 174 Prozent habe die Aktie von Super Micro Computer im "Aktionär"-Depot zugelegt und gehöre damit zu den stärksten Positionen in diesem Jahr. Doch auch 2024 setze "Der Aktionär" auf die US-Papiere, denn der KI-Boom halte an und Anleger hätten nach einer Analystenkonferenz mit dem Finanzchef wieder Mut geschöpft.Seit der am 7. Dezember von Barclays veranstalteten Konferenz habe die Aktie von Super Micro Computer rund 22 Prozent zulegen können. Der anwesende Finanzchef des Server-Herstellers, David Weigand, habe einige der positiven Trends, welche das Management bereits im vergangenen Earnings-Call angesprochen habe, bestätigt.Insbesondere sei der Finanzchef auf die immer bessere Verfügbarkeit von GPUs eingegangen, was auch im kommenden Jahr Wachstum ermöglichen dürfte. Dabei verbessere sich nicht nur die Verfügbarkeit von den NVIDIA-Beschleunigern, sondern auch die neuen Produkte von anderen Zulieferern wie AMD (MI300) oder Intel (Gaudi 2) dürften das Angebot erweitern.Entsprechend positiv hätten sich die Analysten von Barclays nach der Konferenz geäußert. Super Micro dürfte dank ihrer führenden Technologie im Bereich Liquid-Cooling, Desing oder Software weiterhin Anteile bei den KI-Servern hinzugewinnen, habe es in einer anschließenden Studie geheißen.Die KI befinde sich noch in ihren Kinderschuhen und die meisten Konzerne hätten noch gar nicht begonnen ihre eigenen, speziell auf ihre Prozesse zugeschnittene Modelle zu entwickeln. Mittelfristig würden die Wachstumschancen für Super Micro also hoch bleiben - und mit dem Kapazitätsausbau habe man sich für die Wachstumsambitionen des Managements auch Platz geschaffen."Der Aktionär" bleibt im Depot der Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu Super Micro Computer. (Analyse vom 20.12.2023)