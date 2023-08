Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

320,60 EUR -0,12% (08.08.2023, 10:28)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

353,29 USD +4,50% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Vor den Quartalszahlen heute Abend haussiere das Papier von Super Micro Computer weiter. Nach weiteren 4,5% gestern komme die Aktie inzwischen auf ein stolzes Plus von 320% seit Jahresanfang. Mit mehr als einer Vervierfachung seit dem Jahreswechsel beweise der wachstumsstarke Ausstatter von Rechenzentren eine der ältesten Börsenweisheiten: "The trend is your friend!" Dieser zeige sich vor den heute Abend erwarteten Quartalszahlen als kaum zu bremsen. Vor einer möglichen Enttäuschung der zuletzt großen Hoffnungen scheine sich niemand zu fürchten.Sei das Papier nach der gewaltigen Rally bereits so überkauft, dass Anleger die Segel streichen und ihre Gewinne realisieren sollten, oder gehe da zur Oberseite noch etwas? Der Blick in den Chart zeige, dass die Aktie durchaus weiteres Potenzial habe. Die Trendlinie des seit April stark beschleunigten Aufwärtstrends sei bislang völlig ungefährdet und nur im Juni einem ebenso ernsthaften wie erfolgreichen Test unterzogen worden. Dass Verkäufer in der Aktie nichts zu melden hätten, zeige auch die Volumenentwicklung, die klar für die Käuferseite spreche.Die enorm hohe Trendstärke werde angezeigt durch einen mit rund 74 Zählern notierenden RSI sowie einem weit im Plusbereich notierenden MACD. Bis der Aufwärtstrend ernsthaft gefährdet werden würde, müsste hier schon einiges zu Bruch gehen. Zwar würden sich in der Gegenüberstellung zur Kursentwicklung erste bärische Divergenzen zeigen, die könnten angesichts der hohen Trendstärke aktuell jedoch vernachlässigt werden, zumal sich die Lage im Wochenchart diesbezüglich sehr viel weniger eindeutig darstelle.Anleger müssten sich nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen heute Abend auf erhöhte Volatilität einstellen. Am Optionsmarkt eingepreist sei eine Kursbewegung von knapp 13%. In den vergangenen fünf Quartalen habe sich die Aktie von Super Micro Computer zuverlässig im zweistelligen Prozentbereich bewegt, nach dem vergangenen Vierteljahresbericht Anfang Mai gar um 28% - und zwar noch oben!Wiederhole sich der Kurserfolg der letzten Quartale und die Reaktion falle im Rahmen der Erwartungen des Optionsmarktes aus, sei aus dem Stand ein Sprung an das nächste Aufwärtsziel möglich.Zwar weise die technische Indikation erste bärische Divergenzen auf, allerdings sei die Trendstärke noch immer so hoch, dass es Wochen und Monate dauern könne, bis diese ihre Wirkung entfalten würden. Wer jetzt auf eine Trendwende wette, dürfte daher auf dem falschen Fuß erwischt werden. Besser seien bereits investierte Anleger beraten, ihre Gewinne einfach laufen zu lassen. Kurzfristig könnte, nachdem der RSI etwas Dampf abgelassen habe und nicht mehr so stark überkauft sei, ein weiterer Spike nach oben erfolgen, erst recht wenn die Zahlen heute Abend zufriedenstellend ausfallen sollten. Ein solcher könnte sich jenseits der 385 USD für Teilgewinnmitnahmen eignen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link