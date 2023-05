Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (18.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei einen Monat her, dass "Der Aktionär" die Aktie von Super Micro Computer in sein Depot aufgenommen habe. Trotz der kurzen Zeit habe das Papier schon rund ein Drittel an Wert gewonnen. Es sei vor allem die KI-Fantasie, die das Unternehmen zu immer neuen Höhen treibe. Dabei sei die Bewertung einigermaßen moderat.Am Mittwoch sei Super Micro zeitweise auf 153,88 Dollar gestiegen und damit auf ein neues Rekordhoch. Seit Beginn des Jahres liege die Aktie knapp 85 Prozent vorne.Super Micro profitiere als Server-Spezialist von den Investitionen in die KI-Infrastruktur. Hierbei zahle sich auch die Zusammenarbeit mit Intel AMD und ( ISIN US67066G1040 WKN 918422 ) aus. Im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 (30.06.) solle den Analysten zufolge der Gewinn auf rund 10,73 Dollar je Aktie steigen. Das entspreche einem KGV von 14.Der Höhenflug von Super Micro sei beeindruckend. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link