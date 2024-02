Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



820,40 EUR +11,01% (13.02.2024, 22:26)



880,55 USD +11,25% (13.02.2024, 22:00)



US86800U1043



A0MKJF



MS5



SMCI



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing.



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Wer glaubt, dass NVIDIA der Überflieger an der Börse sei, der sollte einen Blick auf die Aktie eines anderen KI-Profiteurs werfen: Super Micro Computer. Die Aktie habe sich im laufenden Jahr bereits verdoppelt und kenne weiter kein Halten. Auch heute lege das Papier wieder mehr als 11% zu. Das Plus im "Aktionär"-Depot summiere sich mittlerweile auf über 600%.Super Micro Computer sei in erster Linie ein Infrastrukturunternehmen, das sich auf Hardware und Software für Rechenzentren spezialisiert habe. Es biete den physischen und digitalen Rahmen, der Mikrochips unterstütze und befähige, die wiederum die Rechen- und Verarbeitungsfähigkeiten bieten würden, die für die Verwaltung, Sicherung und Optimierung von Daten und Diensten innerhalb des breiteren Ökosystems von Rechenzentren unerlässlich seien.Rechenzentren stünden derzeit im Mittelpunkt des Interesses, da man der Meinung sei, dass die jüngsten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz die Fähigkeiten von Rechenzentren besonders gut verbessern könnten. Folglich würden Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen wie NVIDIA und Super Micro Computer eine außergewöhnlich hohe Nachfrage erleben."Der Aktionär" rate Anlegern, ihre Gewinne bei Super Micro Computer laufen zu lassen. Das Momentum spreche für weiter steigende Kurse, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link