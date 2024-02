Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Vor weniger als einem Jahr sei Super Micro Computer eine Value-Aktie mit KGV 10 und KI-Fantasie dank NVIDIA-Technologie gewesen. Mittlerweile sei die KI-Empfehlung der Highflyer der Stunde. Was mache Super Micro Computer so besonders?Atemberaubend: OpenAI habe das Text-zu-Video-Modell Sora vorgestellt - jeder könne nun per Künstlicher Intelligenz mit wenigen Sätzen seinen eigenen Film drehen. OpenAI habe allerdings das Problem, nur schwer und zu hohen Preisen an die dafür notwendigen NVIDIA-GPUs zu gelangen. Super Micro Computer gelinge das offenbar erstaunlich gut. Ein Punkt für die starken operativen Zahlen seien die seit Jahren enge Bande zwischen den beiden Vorständen der Geschäftspartner NVIDIA und Super Micro Computer, die beide Wurzeln in Taiwan hätten und sich lachend und hervorragend bei gemeinsamen Bühnenauftritten verstünden.Hauptgrund für die überraschend starke Performance sei die weltweit explodierende Nachfrage nach KI-Lösungen, die Super Micro Computer mit fertigen Serverlösungen befriedige. Es würden auch Intel- und AMD-Chips verbaut, doch das Gros des Geschäftserfolges basiere auf NVIDIA-GPUs. Ganz neu: Samsung habe das erste Mal im neuen Zukunfts-Mobilfunknetz in Korea telefoniert, das die Rechenpower durch AMD-Chips erhalte, die in Super Micro Computer-Telekom-Servern verpackt seien."Der Serverspezialist liefert etwa für Meta KI-Zentralrechner, die vor allem mit NVIDIA-GPUs vollgepackt sind. Erst im Herbst hat Supermicro 20 neue Servervarianten mit NVIDIA H100 GPUs vorgestellt: CEO Charles Liang verweist auf das "umfangreichste Portfolio der Branche"." Kunden könnten bei KI-Anwendungen mit einer bis zu 30-fachen Leistungssteigerung im Vergleich zu früheren GPU-Beschleunigergenerationen rechnen. Da würden die KI-Rechner schon einmal heiß laufen. Super Micro Computer kontere das mit einem speziellen Luftstromdesign, welches Energie spare." Damalige Empfehlung: "Dynamischer Chart und mit KGV von 10 ein vergleichsweise solider Value-Play im KI-Sektor."Und jetzt? Einige KI-Empfehlungen wie NVIDIA oder Super Micro Computer seien kurzfristig heiß gelaufen. Im Jahr 2024 könnte sich die Liefersituation entspannen, was einige Margenvorteile der beiden Überflieger bedrohe, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link