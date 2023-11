Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Das Unternehmen habe vergangene Woche starke Zahlen präsentiert. Der Gewinn pro Aktie habe bei 3,43 Dollar und damit 0,18 Dollar über den Erwartungen gelegen. Auch der Umsatz überrasche positiv und habe um 14,6 Prozent (Y/Y) auf 2,12 Mrd. Dollar zulegen können. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024, das am 31. Dezember 2023 ende, erwarte Super Micro Computer einen Nettoumsatz von 2,7 bis 2,9 Mrd. Dollar, einen GAAP-Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 3,75 bis 4,24 Dollar und einen Nicht-GAAP-Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 4,40 bis 4,88 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2024, das am 30. Juni 2024 ende, halte das Unternehmen seine Prognose für den Nettoumsatz in einer Spanne von 10 bis 11 Mrd. Dollar aufrecht.Die Super Micro Computer-Aktie gehöre zu den Top-Performern in diesem Jahr. Seit Jahresanfang habe der Kurs um über 200 Prozent zugelegt. Zwischenzeitig habe der Kurszuwachs sogar über 330 Prozent betragen. Nach der starken Rally sei die Aktie seit August in eine ausgeprägte Konsolidierung übergegangen.Im Bereich der 230-Dollar-Marke habe sich ein starker Boden als Unterstützung gebildet. Mehrfach sei dieser Bereich getestet worden und die Bullen hätten das Level erfolgreich verteidigt. Dank der starken Zahlen und dem freundlichem Marktumfeld stünden die Zeichen für einen neuen Anlauf auf die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke gut. Als erstes stehe der Ausbruch über den GD50 bei aktuell rund 270 Dollar an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: