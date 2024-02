Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



866,44 USD +6,11% (29.02.2024, 17:28)



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe nicht nur der DAX, sondern auch die bekannten US-Indices wie Dow Jones, NASDAQ 100 und der breite S&P 500 mehrfach neue Rekordstände erreicht. Nun würden Anleger eine Verschnaufpause einlegen und erste Gewinne mitnehmen. Auch die Super Micro-Aktie befinde sich in einer Konsolidierung. Das sei jetzt wichtig.Nach einem zweiten Anlauf der psychologisch wichtigen 1.000-Dollar-Marke befinde sich der Titel seit einigen Tagen in einer Konsolidierung. Am Donnerstag habe die Aktie vorbörslich verloren, mittlerweile notiere der Titel fünf Prozent im Plus. Der nächste Support stehe bei der psychologisch wichtigen 800-Dollar-Marke bereit. Damit könnte sogar ein sogenannter Gap-Close bevorstehen. Dann würde die Aktie bis an die 770-Dollar-Marke laufen.Aktuell stehe unter Anlegern aber die kurzfristige Entwicklung der Aktie im Fokus. Der Chart zeige ein sogenanntes Doppeltop, also eine Chartformation, bei der sich zwei aufeinander folgende Hochs auf ungefähr ähnlichem Niveau befinden würden, getrennt von einem dazwischen liegenden Tief.Nach der starken Rally seien Gewinnmitnahmen nachvollziehbar und Anleger sollten den Gap-Close auf dem Schirm haben. Aktuell heißt es, die Lage zu beobachten und Ruhe zu bewahren, so Tim Temp von "Der Aktionär". Die Aussichten des Unternehmens seien unverändert positiv. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.