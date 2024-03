Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

910,80 EUR +1,52% (19.03.2024, 09:47)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.000,68 USD -6,34% (18.03.2024, 21:30)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienkurs von Super Micro bleibe nach der Super-Rally der vergangenen ausgesprochen volatil. Zum Wochenstart habe es ein Minus von 6,4 Prozent gegeben - nachbörslich sei es für die Aktie des Herstellers von hochwertiger Hardware um 3,7 Prozent auf 963,49 Dollar abwärts gegangen. NVIDIAs KI-Event habe daran auch nichts geändert.Vom Rekordhoch habe Super Micro nun 22 Prozent an Wert eingebüßt. Trotzdem liege der Titel in diesem Jahr noch mit 243 Prozent im Plus - befeuert durch den KI-Boom. Seit der Aufnahme ins "Aktionär"-Depot liege der Titel aktuell mit 750 Prozent vorne - zwischenzeitlich habe sich der Kurs verzehnfacht. Und das innerhalb von nicht einmal einem Jahr.Wie wichtig das Thema KI nach wie vor sei, zeige die immense Aufmerksamkeit für NVIDIAs Entwicklerkonferenz, die am Montag begonnen habe. Das neue System sei laut CEO Jensen Huang beim Anlernen von KI vier Mal leistungsstärker als die aktuelle Generation Grace Hopper.Eine Performance wie die von Super Micro sehe man nicht oft. Gewinnmitnahmen, auch dramatische, seien da irgendwann völlig logisch. Mittel- bis langfristig bleibt DER AKTIONÄR bullish, zumal das KGV für 2024/25 bei gerade einmal 33 liegt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link