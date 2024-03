NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.038 USD +6,71% (25.03.2024, 15:03)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse J.P. Morgan Securities:Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, nimmt die Coverage der Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) auf.Der Analyst habe geschrieben, dass der Computer-Zyklus an der Spitze der Revolution der künstlichen Intelligenz stehe. Super Micro sei das führende Unternehmen auf dem KI-Compute-Markt, der "vor Nachfrage strotzt", die aus dem Training von KI-Modellen, der Generierung von Retrieval-Augmented und schließlich KI-Inferencing-Workloads resultiere. Chatterjee gehe davon aus, dass sich die Führungsposition des Unternehmens fortsetzen werde, vor allem aufgrund der Ausgewogenheit der kundenspezifischen Lösungen und der kurzen Markteinführungszeit.Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, nimmt die Coverage der Aktie von Super Micro Computer mit "overweight" auf. Das Kursziel laute 1.150 USD. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:974,80 EUR +8,46% (25.03.2024, 15:19)