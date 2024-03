NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.028,19 USD +13,55% (04.03.2024, 15:35)



ISIN Super Micro Computer-Aktie: US86800U1043





WKN Super Micro Computer-Aktie: A0MKJF





Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie: MS5





NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie: SMCI





Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (04.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Goldman Sachs nimmt die Coverage der Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) auf.Das Unternehmen sei ein spezialisierter Anbieter von Hochleistungsservern und Speichersystemen mit langjährigen Partnerschaften mit wichtigen Anbietern von Komponenten für künstliche Intelligenz, die dazu beigetragen hätten, sich zu einem führenden KI-Infrastrukturunternehmen zu entwickeln, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Super Micro Computer sei ein "KI-Gewinner", was dazu beitrage, den Kursanstieg der Aktie von fast 1.000% seit Anfang 2023 zu rechtfertigen. Allerdings sehe Goldman Sachs die Aktie nun als fair bewertet an.Goldman Sachs hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Super Micro Computer-Aktie mit dem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 941 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:980,00 EUR +17,28% (04.03.2024, 15:49)