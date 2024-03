NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (13.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von BofA Securities:Ruplu Bhattacharya, Analyst von BofA Securities, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) an.Der Analyst habe seine Erwartungen für das Wachstum der Serverindustrie für künstliche Intelligenz angehoben, basierend auf den revidierten Prognosen des Halbleiteranalystenteams für den gesamten adressierbaren Markt für Beschleuniger, und erwarte nun, dass die Branchenumsätze zwischen 2023 und 2027 von ca. 39 Mrd. US-Dollar auf ca. 200 Mrd. US-Dollar steigen würden. Bhattacharya füge hinzu, dass Super Micros Wettbewerbsvorteile eine Bausteinarchitektur seien, die dazu beitrage, neue Technologien schnell zu integrieren und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, sowie die Beziehungen zu führenden KI-CPU/GPU/ASIC-Anbietern, die Fähigkeit, Konfigurationen an spezifische Kundenanwendungen anzupassen sowie das Angebot an Flüssigkeitskühlung.Ruplu Bhattacharya, Analyst von BofA Securities, stuft die Super Micro Compute-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 1.040 auf 1.280 USD gesteigert. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:1.047,50 EUR -2,19% (13.03.2024, 13:29)