Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Super Micro Computer (SMC), einer der 14 Werte im "Aktionär"-Depot, brenne zum Wochenausklang ein wahres Kursfeuerwerk ab. Wegen der Prognoseerhöhung am Vorabend würden die Anleger im großen Stil kaufen und den Kurs auf ein neues Rekordhoch hieven. Dabei sei die Bewertung des Unternehmens alles andere als ambitioniert.SMC habe wegen der enormen Nachfrage nach KI-Servern seine Prognosen für das zweite Quartal angehoben. Der Konzern rechne jetzt mit Erlösen zwischen 3,60 und 3,65 Milliarden Dollar und einem Non-GAAP-Gewinn zwischen 5,40 und 5,55 Dollar. Ursprünglich habe SMC 2,7 bis 2,9 Milliarden Dollar respektive 4,40 bis 4,88 Dollar in Aussicht gestellt.Im ersten Quartal 2024 habe die Gesellschaft gerade einmal 2,12 Milliarden Dollar umgesetzt, weniger als im Vorquartal. Doch neue Server auf Intel-Xeon-Basis und die Nachfrage nach NVIDIA-GH200-Karten (Grace Hopper) hätten die Nachfrage angeheizt und für steigende Erlöse gesorgt. Barclays-Analyst George Wang gehe davon aus, dass das Unternehmen im Dezember-Quartal 9.000 KI-Server ausgeliefert habe.Die KI-Rally sei voll am Laufen und SMC liefere den besten Beweis, dass die Branche vor einem enormen Wachstum stehe.Wer bei SMC noch nicht investiert ist, sollte aber eine Beruhigung abwarten, denn die Aktie hat jetzt mehr als 100 Dollar aus dem Stand zugelegt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Auf lange Sicht der nächsten Jahre brauche man aber solche Werte im Depot. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link