Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

926,40 EUR -6,44% (05.03.2024, 17:42)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.003,5291 USD -6,59% (05.03.2024, 17:27)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (05.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kurssprung zu Wochenbeginn schnaufe die Aktie von Super Micro Computer am Dienstag etwas durch. Rund neun Prozent verliere der KI-Highflyer nach Börsenstart an der Wall Street.Goldman Sachs sehe bei der Mega-Rally von Super Micro Computer inzwischen eine Grenze erreicht. Analyst Michael Ng erwarte ein Ende des Mega-Runs. Er habe am Montag die Bewertung von Super Micro neu aufgenommen und die Aktie lediglich mit "neutral" und einem Kursziel von 941 Dollar eingestuft. Die Aktie sei nach der 825-Prozent-Rally inzwischen fair bewertet."Super Micro Computer ist sehr gut positioniert, um die Nachfrage nach KI-CSP's (Anm. d. Red.: CSP = Cloud Service Provider) in den nächsten Jahren zu bedienen, aber wenn es in den Jahren danach um die Nachfrage von Unternehmen nach KI-Infrastruktur geht, wird der Wettbewerb wahrscheinlich intensiver sein, insbesondere angesichts der stärker auf Unternehmen ausgerichteten IT-Hardware-Anbieter wie Dell und Cisco", so Ng. Zudem werde Super Micro Computer mittlerweile an der Börse auf KGV-Basis so bewertet wie NVIDIA. Der Experte rechne auch damit, dass das Umsatzwachstum im kommenden Jahr auf 51 Prozent zurückgehen werde, nachdem es von 2021 bis 2024 durchschnittlich bei 61 Prozent gelegen habe."Der Aktionär" setze im AKTIONÄR-Depot ebenfalls weiter auf steigende Kurse. Seit dem Kauf im April 2023 steht selbst nach dem Rücksetzer noch ein Plus von 763 Prozent zu Buche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link