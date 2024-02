Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Während die meisten Technologie-Aktien an der NASDAQ am Dienstag nach den enttäuschenden US-Verbraucherpreisen deutlich nachgeben würden, hangele sich Super Micro Computer wieder nach oben. Der "Aktionär"-Depot-Wert sei ziemlich überkauft, doch die Börse wolle mehr. Neue Allzeithöhen seien möglich.Die Super Micro Computer-Aktie des bisherigen Börsenjahres sei auch am Dienstag nicht zu bremsen. Während der NASDAQ-Index zeitweilig fast 2% nachgebe, steige Super Micro Computer um mehr als 2%. Bis auf 10 USD habe sich der Wert seinem bisherigen, am Montag markierten Allzeithoch von 810 USD genähert. Der KI-Hype an der US-Technologiebörse gehe also weiter.Super Micro Computer gelte als Spezialist etwa für Rechenzentren und Cloud Computing als KI-Profiteur. Allein seit Jahresbeginn habe die Aktie um das 2,7-fache bzw. mehr als 170% zugelegt, auf Zwölfmonatssicht sogar um gut das Achteinhalbfache.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link